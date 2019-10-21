رياضة | غداً .. مواجهات قوية في القسم الثالث بالإسكندرية والبحيرة

وتشهد هذه المجموعة منافسة قوية جدا لما تضمه من أندية تمتلك من الطموحات الكبيرة من اجل الصعود إلي دوري القسم الثاني.

وتشهد الجولة الثانية بالمجموعة الحادية عشر مواجهات قوية، حيث يلتقي فريق نهضة العامرية مع ايتاي البارود، وحوش عيس مع العبور كفربولين مع المعمورة والترام مع نادي كوم حمادة .

وفي ديربي البحيرة يستضيف مياه البحيرة ، نظيره مركز شباب كوم حمادة، ويلعب فريق رشيد مع مركز بدر و غزل كفر الداورمع الإسكندرية للبترول .

وأخيرا يلتقي سبورتنج مع شباب القباري .



الأسبوع الأول

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نهضة العامرية - ايتاي البارود

سبورتنج - شباب القباري

الترام - نادي كوم حمادة

كفرالداور - اسكندرية للبترول

رشيد - بدر

مياه البحيرة - مركز شباب كوم حمادة

كفربولين - مركزشباب المعمورة

حوش عيس والعبور