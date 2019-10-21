رياضة | عاجل.. أول تعليق من زيدان للرد على إقالته من ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول تعليق من زيدان للرد على إقالته من ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد على رحيله عن الملكي خلال الفترة الحالية بعد هبوط مستوي وأداء الفريق بالفترة الماضية.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي مساء اليوم: لقد بدأنا بشكل سيئ في دوري أبطال أوروبا وغداً لدينا فرصة للتغيير. مع ذلك بالرغم من كل ما يحدث غداً سيكون هناك العديد من المباريات المتبقية هذا الموسم. الانتقادات وتغيير المدرب لن تتوقف

Advertisements

واضاف: الماضي قد مضى ، والآن الحاضر فقط يستحق كل هذا العناء. بالطبع يزعجني ما يقولون. لكن ما أفكر به هو الفوز غدا، أريد أن أبقى هنا إلى الأبد السؤال عن استمراري هو لشخص آخر.

وتابع: في بعض الأحيان نتعرض لمواقف حرجة ، لكنها ليست دائة. نحن ريال مدريد ولا يمكننا أن نخطئ لمدة دقيقة. نحن مستعدون وأنا أعلم أننا أمام مباراة رائعة غدا، لا يجب أن نشير إلى أي أحد عند التعثر، فنحن فريق. أثق بلاعبي وفريقي.

وواصل: لست متفاجئًا بأي شيء يقال. أنا لا أتحدث عن الآراء. يجب أن نمضي قدمًا في لحظات معقدة. أنا أيضًا أحب هذه اللحظات ، انه تحدي للذات ، ليس فقط عندما يسير كل شيء على ما يرام.