رياضة | عاجل - مفاجأت في قائمة المرشحين للتتويج بجائزة الكرة الذهبية BALLON D'OR 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - مفاجأت في قائمة المرشحين للتتويج بجائزة الكرة الذهبية BALLON D'OR 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت صحفية "فرانس فوتبول" الفرنسية Ballon d'Or France Football 2019 اليوم الإثنين 21 أكتوبر رسميا عن قائمة الثلاثين لاعب المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019.

الكشف عن القائمة الأولية

وكشفت الصحيفة الفرنسية والتي تقدم الجائزة بشكل سنوي حتى الآن عن أول قائمة من اللاعبين المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لعام 2019 حيث يتواجد بها عشرة لاعبين فقط.

ماني ومبابي يزين قائمة المرشحين للكرة الذهبية

وشهدت القائمة الأولى تواجد السنغالي ساديو ماني نجم نادي ليفربول المتألق في ظل غياب المصري محمد صلاح نجم الفريق حتى الآن، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان عن اسمه قريبًا.

وجاءت قائمة الثلاثين لاعب المرشحين للفوز بالكرة الذهبية كالآتي:

هوجو لوريس (توتنام/فرنسا)

ساديو ماني (ليفربول/السنغال)

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دوسان تاديتش (أياكس أمستردام/صربيا)

سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي/الأرجنتين)

فرينكي دي يونج (برشلونة/هولندا)

ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول/إنجلترا)

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان/فرنسا)

مارك أندري تير شتيجن (برشلونة/ألمانيا)

بيير إيمريك أوباميانج (أرسنال/الجابون)اني

دوني فان دي بيك (أياكس أمستردام/هولندا)

ولازالت صحيفة فرانس فوتبول تعلن عن الأسماء الثلاثين المرشحة للفوز بالكرة الذهبية كل خمسة لاعبين في قائمة.