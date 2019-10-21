رياضة | لأول مرة.. لويز يتحدث عن كواليس رحيله عن تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة.. لويز يتحدث عن كواليس رحيله عن تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث دافيد لويز مدافع نادي أرسنال الإنجليزي للمرة الأولى عن كواليس رحيله عن صفوف نادي تشيلسي وانضمامه إلى الجانرز في صففة تفاجئ الجميع بها.

رحيل لويز عن تشيلسي

وكان لويز قد انضم إلى صفوف نادي أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من صفوف نادي تشيلسي ليخوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي.

كواليس رحيل لويز عن تشيلسي

وتحدث لويز عن كواليس رحيله عن تشيلسي في تصريحات صحفية قائلا: "‏قررت الرحيل عن تشيلسي قبل أن يكون هنالك أي مفاوضات مع أرسنال، أنا ولامبارد حظينا بحوار صريح فيما بيننا ووجدنا أفكاره في كرة القدم كانت مختلفة عمّا أردته ثم وافقنا بعد ذلك على المضي قدمًا بطريقة ناضجة."

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‏وأضاف: "لعبنا معًا، حققنا الإنتصارات معًا، توجنا بالبطولات معًا، حققنا دوري الأبطال والدوري الأوروبي معًا أيضًا، قمنا بالأمر بطريقة ناضجة للغاية."

مشاركات لويز مع أرسنال هذا الموسم

وقد شارك دافيد لويز في 8 مباريات حتى الآن مع نادي أرسنال خلال هذا الموسم منذ انضمامه إلى النادي بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد ولم يصنع أي أهداف.

ترتيب أرسنال في الدوري الإنجليزي

ويتواجد نادي أرسنال في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.