رياضة | عاجل - الإعلان عن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية «بالون دور» (محدث باستمرار)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - الإعلان عن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية «بالون دور» (محدث باستمرار) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية في الإعلان عن المرشحين لجائزة البالون دور التي تقدمها المجلة سنوياً لأفضل لاعب في العالم.

ومن المنتظر أيضًا أن تعلن فرانس فوتبول عن قوائم المرشحين لجائزة الكرة الذهبية "النسائية"، جائزة "كوبا" التي تُقدم لأفضل لاعب صاعد تحت 21 عامًا، وجائزة "ياشين" التي استحدثت في العام الحالي، وستمنح لأفضل حارس مرمى في العالم.

تم الإعلان عن الأسماء الخمسة الأولى:

السنغالي ساديو ماني

الأرجنتيني سيرخيو أجويرو

الهولندي فرانكي دي يونج

الفرنسي هوجو لوريس

الصربي دوشان تاديتش

القائمة الثانية:

الفرنسي كيليان مبابي الإنجليزي ترينت أليكساندر أرنولد الهولندي دوني فان دي بيك الجابوني بيير إيميريك أوباميانج Advertisements الألماني مارك أندريه تير شتيجن