شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لمباراة الهلال و السد في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

يواجه غدا الثلاثاء نادي الهلال السعودي نظيره نادي السد القطري ضمن منافسات دور إياب بطولة دوري أبطال آسيا في تمام الساعة السابعة و النصف مساءا بتوقيت مكه المكرمة علي استاد جامعة الملك سعود الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

وجاءت تشكيلة الهلال المتوقعة للمباراة كالتالي:

حراسة المرمي: الواكد

خط الدفاع: امير ، هيون ، الحافظ ، كادش

خط الوسط: كويلار ، ناصر ، ادواردو ؛العابد

خط الهجوم: جيوفينكو ،جوميز

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بينما جاءت تشكيلة السد المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمى : سعد الشيب.

الدفاع : حسن خليفة ، خوخي ، سلمان.

الوسط : جابي ، سالم الهاجري ، وو يونج جونج ، أكرم عفيف ، الهيدروس ، نام تاي هي.

الهجوم : هاشم علي

يذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بين الفريقين بفوز نادي الهلال السعودي أمام نظيره نادي السد القطري ينتجة 4 / 1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ستاد جاسم بن حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.