شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لمباراة الهلال و السد في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل
يواجه غدا الثلاثاء نادي الهلال السعودي نظيره نادي السد القطري ضمن منافسات دور إياب بطولة دوري أبطال آسيا في تمام الساعة السابعة و النصف مساءا بتوقيت مكه المكرمة علي استاد جامعة الملك سعود الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.
وجاءت تشكيلة الهلال المتوقعة للمباراة كالتالي:
حراسة المرمي: الواكد
خط الدفاع: امير ، هيون ، الحافظ ، كادش
خط الوسط: كويلار ، ناصر ، ادواردو ؛العابد
خط الهجوم: جيوفينكو ،جوميز
بينما جاءت تشكيلة السد المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمى : سعد الشيب.
الدفاع : حسن خليفة ، خوخي ، سلمان.
الوسط : جابي ، سالم الهاجري ، وو يونج جونج ، أكرم عفيف ، الهيدروس ، نام تاي هي.
الهجوم : هاشم علي
يذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بين الفريقين بفوز نادي الهلال السعودي أمام نظيره نادي السد القطري ينتجة 4 / 1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ستاد جاسم بن حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.
كانت هذه تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمباراة الهلال و السد في دوري أبطال آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.