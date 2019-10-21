شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يسعى لتصحيح مساره وأتلتيكو يبحث عن دواء لعقمه في دوري الأبطال والان مع التفاصيل

جمعت المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا" التشامبيونزليج " مرتين بين فريقين من مدريد خلال أخر ست نسخ من بطولة قاراة اوربا ، ولكن فريقا واحدا من بين ريال مدريد واتلتيكو مدريد سيبلغ دور الستة عشر للنسخة الحالية من البطولة.

ويتصدر فريق اتلتيكو مدريد ترتيب المجموعة الرابعة بينما ريال مدريد ترتيب المجموعة الأولى بعد انقضاء أول جولتين من دور المجموعات، وبالتالي لا بديل أمام الفريق سوى الفوز على نظيره جالطة سراي في مباراة غداً الثلاثاء في تركيا أملا في الحفاظ على فرصته في الاقتراب خطوة من المتصدر باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتحمل هذه المواجهة أهمية خاصة للفرنسي زيدان المدير الفني للريال خاصة بعد الهزيمة اللاحقه به أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني مساء اول أمس السبت.

ولم يشارك داني كارفاخال في المباراة كما جلس رافاييل فاران على مقاعد البدلاء وأيضا تم السماح لإدين هازارد بالغياب عن اللقاء في الوقت الذي حرص زيدان على عدم المغامرة بتوني كروس العائد للتو من إصابة في العضلة الخلفية.

لكن الأمور انتهت بشكل محزن حيث تعرض الريال للخسارة الأولى أمام مايوركا منذ 2006 ليفقد موقعه في الصدارة لصالح برشلونة.

وقال زيدان "المشكلة هو أن علينا أن نثبت أنفسنا كل ثلاثة أيام".

وأضاف "علينا أن نتحلى بقدر أكبر من الثبات، لا أشعر بالقلق ولكن علينا أن نكون أكثر تماسكا إذا أردنا تحقيق شيء مهم هذا الموسم".

Advertisements

ويستعيد زيدان جهود توني كروس لكن يستمر غياب لوكا مودريتش وكذلك الحال بالنسبة لجاريث بيل.

قد تصبح الأمور أكثر صعوبة بالنسبة للريال إذا شارك المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو مع جالطة سراي بعد تعافيه من إصابة في وتر أخيل.

وفضل فاتح تريم مدرب جالطة سراي عدم الدفع بفالكاو خلال المباراة التي فاز فيها فريقه على سيفاس سبور الجمعة الماضي 3 2/ في الدوري التركي.

وسبق لفالكاو التسجيل في شباك ريال مدريد خلال فترة احترافه في اتلتيكو.

ويعيش اتلتيكو مسيرة أفضل في دوري الأبطال مقارنة بالريال ، حيث تعادل مع يوفنتوس الإيطالي وفاز على مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي بهدفين دون رد ليتصدر مجموعته الأوروبية.

لكن اتلتيكو يعاني من العقم التهديفي في الدوري الإسباني حيث نجح في هز شباك خصومه مرة واحدة فقط في أخر أربع مباريات علما بأن الهدف جاء من ضربة جزاء خلال التعادل مع بلنسية 1 1/ أمس الأول السبت.

وأحرز اتلتيكو ثمانية أهداف فقط في أول تسع مباريات له في الدوري الإسباني.

وتزايدت معاناة اتلتيكو مدريد نظرا لإصابة مهاجمه البرتغالي جواو فيليكس في الكاحل الأيمن ليغيب عن نحو ست مباريات مقبلة للفريق.