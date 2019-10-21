شكرا لقرائتكم خبر عن مكافأة مالية ضخمة للاعبي الهلال حال التأهل لنهائي آسيا والان مع التفاصيل

اعلن الامير عبدالعزيز بن تركي رئيس هيئة الرياضة مكافأة مالية بقيمة 100 ألف ريال لكل لاعب في صفوف نادي الهلال السعودي في حال تأهل الفريق إلى نهائي دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السابعة و الربع مساءا بتوقيت مكه المكرمة علي ستاد مدينة جامعة الملك سعود الرياضية الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بين الفريقين بفوز نادي الهلال السعودي أمام نظيره نادي السد القطري ينتجة 4 / 1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ستاد جاسم بن حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.