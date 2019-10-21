شكرا لقرائتكم خبر عن "دورتموند "يستهدف جناح ميلان في الميركاتو الشتوي والان مع التفاصيل
ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" ان النادي الالماني بوروسيا دورتموند يسعي للحصول علي خدمات الجناح الايسر لنادي ايسي ميلان الايطالي "ريكاردو رودريجيز" لتدعيم صفوف الفريق.
وذكرت صحف ايطالية ان اللاعب "رودريجيز" غير سعيد مع الميلان حيث يواجه صافرات استهجان وانتقادات من جانب الجماهير لتذبذب مستواه في الفترة الاخيرة ، بينما يري النادي الالماني انه الحل الامثل للنادي .
ويخوض بروسيا دورتموند مباراته القادمة امام انتر ميلان في الجولة الثالثة من اطار منافسات دوري ابطال اوروبا ويشارك دورتموند برشلونة الصدارة برصيد ٤ نقاط لكلا منهما ، ويسعي للصعود للادوار الاقصائية .
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