شكرا لقرائتكم خبر عن الـ "MSG" يتألقون في برشلونة والان مع التفاصيل

وصل الفرنسي "انطوان جريزمان" نجم نادي اتلتيكو مدريد السابق الي برشلونة في الانتقالات الصيفية الاخيرة ليكون مثلث هجومي اطلق عليه "MSG” مع ميسي وسواريز

وذكرت صحيفة" آس "الاسبانية ان الثلاثي الهجومي الجديد لبرشلونة يقدم مستوي جيد ، وبعد اكتمال المثلث بعد عودة ميسي من الاصابة لم يخسر برشلونة نقاط .

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ورصدت الصحيفة ارقام الثلاثي ، حيث سجل الفرنسي "جريزمان" ٤ اهداف وصنع ٣ اهداف ، وسجل الاورجوياني "لويس سواريز" ٧ اهداف حتي الآن بعد عودته من الاصابة

وسجل "ليونيل ميسي" هدفين وصنع ثلاثة ، ليصل الثلاثي الي ١٣ هدف هذا الموسم .

ويستعد برشلونة لاستضافة "سلافيا براج " في الجولة الثالة من منافسات دوري ابطال اوروبا ، مساء الاربعاء المقبل