شكرا لقرائتكم خبر عن روما يسقط في فخ الاصابات قبل موقعه مونشنجلادباخ والان مع التفاصيل

ازدات أزمة الإصابات في صفوف فريق روما الإيطالي قبل لقائه مع نظيره العملاق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني المقررة مساء الخميس المقبل في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي 2020"يورو"، حيث انضم بريان كريستانتي ونيكولا كالينيتش إلى قائمة المصابين بفريق العاصمة الايطالية .

وتعرض كريستانتي وكالينيتش للإصابة مساء امس الأحد خلال مباراة فريقهم أمام الععملاق سامبدوريا ضمن منافسات الدوري الإيطالي" الكالتشيو "، لينضم الثنائي إلى قائمة تشمل بالفعل خمسة لاعبين مصابين في صفوف روما.

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وأعلن نادي روما عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاثنين أن المهاجم الكرواتي كالينيتش تعرض لكسر بالغ في الساق، بينما تعرض لاعب خط الوسط الإيطالي كريستانتي لإصابة في الفخذ .

وأشار النادي في اعلانه إلى أن كالينيتش لن يكون بحاجة لعملية جراحية، وسيغيب اللاعبان لعدة أسابيع معدودة.

وكان فريق روما يفتقد بالفعل جهود هنريك مخيتاريان ولورينزو بيليجريني وسينجيز أوندير وأمادو دياوارا ودافيدي زاباكوستا ، وسيغيب جوستين كلويفرت عن صفوف الفريق أيضا بسبب الإيقاف في المباراة المقررة أمام ميلان يوم الأحد المقبل في الدوري الإيطالي، الذي يحتل روما المركز السادس به بعد ثماني جولات من بداية الموسم .