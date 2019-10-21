شكرا لقرائتكم خبر عن انفراجة في أزمة مباراة الأهلي والجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت أزمة مباراة الأهلي والجونة انفراجة في الساعات الأخيرة بعد زيارة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في منزله للاطمئنان عليه. وناشد صبحي، رئيبس النادي الأهلي بالموافقة على لعب اللقاء لتفويت الفرصة على المتربصين والحفاظ على استقرار المسابقة. وترددت أنباء عن خوض الأهلى المباراة مع تأجيلها 24 ساعة لتقام الخميس بدلاً من الأربعاء .

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