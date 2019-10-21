روما يسقط في فخ الاصابات قبل موقعه مونشنجلادباخ بالدوري الاوروبي

الإثنين 21 أكتوبر 2019

روما

ازدات أزمة الإصابات في صفوف فريق روما الإيطالي قبل لقائه مع نظيره العملاق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني المقررة مساء الخميس المقبل في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي 2020"يورو"، حيث انضم بريان كريستانتي ونيكولا كالينيتش إلى قائمة المصابين بفريق العاصمة الايطالية .



وتعرض كريستانتي وكالينيتش للإصابة مساء امس الأحد خلال مباراة فريقهم أمام الععملاق سامبدوريا ضمن منافسات الدوري الإيطالي" الكالتشيو "، لينضم الثنائي إلى قائمة تشمل بالفعل خمسة لاعبين مصابين في صفوف روما.

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وأعلن نادي روما عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاثنين أن المهاجم الكرواتي كالينيتش تعرض لكسر بالغ في الساق، بينما تعرض لاعب خط الوسط الإيطالي كريستانتي لإصابة في الفخذ .

وأشار النادي في اعلانه إلى أن كالينيتش لن يكون بحاجة لعملية جراحية، وسيغيب اللاعبان لعدة أسابيع معدودة.

وكان فريق روما يفتقد بالفعل جهود هنريك مخيتاريان ولورينزو بيليجريني وسينجيز أوندير وأمادو دياوارا ودافيدي زاباكوستا ، وسيغيب جوستين كلويفرت عن صفوف الفريق أيضا بسبب الإيقاف في المباراة المقررة أمام ميلان يوم الأحد المقبل في الدوري الإيطالي، الذي يحتل روما المركز السادس به بعد ثماني جولات من بداية الموسم .