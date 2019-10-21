رئيس بايرن ميونخ يؤيد لقرار كوفاتش بشأن توماس  مولر

الإثنين 21 أكتوبر 2019

أبدى أولي هوينيس رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني تأييده لقرار نيكو كوفاتش المدير الفني للفريق بإبقاء توماس مولر على مقاعد بدلاء الفريق.



وفقد مولر مكانه في التشكيل الأساسي لبايرن بعد انضمام فيليبي كوتينيو إلى صفوف الفريق، ولم يشارك منذ البداية في آخر ست مباريات للفريق.

وشارك مولر، لاعب المنتخب الألماني السابق، بديلا لكوتينيو في الدقائق الأخيرة من المباراة التي تعادل فيها بايرن ميونخ مع أوجسبورج 2 / 2 أمس الأول السبت.

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وقال هوينيس، عشية مباراة بايرن ميونخ المقررة أمام مضيفه أولمبياكوس اليوناني مساء الثلاثاء في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا "كان واضحا أنه إذا انضم (كوتينيو)، ستكون الأمور أكثر صعوبة أمام توماس."

وانتقد هوينيس حديث وسائل الإعلام بشأن وضع توماس مولر في النادي البافاري.

وقال هوينيس في تصريحاته للصحفيين "في كل أسبوع تواصلون القصة. أنتم تجبرون المدرب على الدفع به. وهذا أمر مخزي."