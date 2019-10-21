هوجان يستبدل سيث برومان ومنصور يتوعد سيزارو بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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توالت الأحداث والتجهيزات لنزالات مهرجان كراون جول المقرر نهاية أكتوبر الحالي بالرياض، حيث أعلن هولك هوجن عن تغييرات بفريقه بعد الإعلان عن نزال بين سيث رولينز وبراي وايت على بطولة العالم، الأمر الذي دفع رينز للاعتذار لهوجان عن قيادة فريقه ليتم استبداله برومان رينز.

ولن يكون نزال رولينز وبراي وايت المعلن عاديا، فبعد نزالهما الأخير في القفص الحديدي والأحداث المهمة التي مر بها إضافة إلى إحراق رولينز عالم براي وايت، عقب الخلافات المتوالية بينهما، أعلن المنظمون لقاء بينهما من نوع تثبيت في أي مكان خارج الحلبة لتزداد المتعة في عرض الرياض.

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وبعد التغييرات الجديدة، أصبح فريق هوجان الخماسي يضم كلا من: رومان رينز وعلي وشورتي جي وروسيف وريكوشيه.

أما فريق ريك فلير فلا يزال ينقصه العضو الخامس، فيما يضم حاليا، الرباعي، راندي أورتن، بوبي لاشلي، الملك كوربن، وشنسكي ناكامورا.

من جانب آخر، أعلن المصارع السعودي منصور الشهيل تحديه لسيزارو وقال «الوعد الرياض يا سيزارو، قد أخسر أمام سيزارو، لكن في الرياض لن أخسر».