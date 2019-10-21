4 مدربين على طاولة الاتحاد.. والعرض مستمر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

دخل المدربان الأوروجوياني مارتن لاسارتي والبرتغالي جوزيه بيسيرو قائمة المدربين المرشحين لخلافة المدرب المقال من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، التشيلي لويس سييرا، الذي أقيل بعد الخسارة من الوحدة 0-1 في الجولة السابعة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وكشفت مصادر لـ «مكة» أن وكيلي أعمال المدربين، أحمد فؤاد ومحمد الحبلاني، أكدا أن لاسارتي وبيسيرو أبديا عدم ممانعة في إعادة تجربة التدريب في الملاعب العربية بعد أن عملا في فترات سابقة بالمنتخب السعودي وعدد من الأندية العربية، من بينها الهلال، والأهلي المصري، والوحدة والشارقة الإماراتيان.

وكشفت وسائل إعلام رومانية أن الاتحاد أيضا فاوض المدرب الروماني إدي يوردانيسكو، إلى جانب فتح مفاوضات مع المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش الذي قاد منتخب بلاده إلى المركز الثاني في كأس العالم 2018 بروسيا، بعد أن درب الفيصلي والهلال السعوديين والعين الإماراتي وحقق معها نتائج مميزة.

على الصعيد نفسه، لا تزال إدارة الاتحاد تتلقى عروضا من وكلاء مدربين أعلنوا جاهزية وكلائهم لقبول المهمة في الفترة الحالية، فيما طلبت إدارة العميد التأني قليلا لحين حصر الخيارات المتاحة والمفاضلة بين الأنسب.