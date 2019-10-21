مع الحذر.. كل طرق الهلال تؤدي للنهائي الآسيوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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خطوة واحدة لا تبدو صعبة على الورق، تفصل الهلال عن التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم عندما يستضيف السد القطري اليوم في إياب الدور نصف النهائي بعد أن كسب مواجهة الذهاب في الدوحة بنتيجة مريحة بحسابات الذهاب والإياب بلغت 4-1 ، وهو ما يجعله في مأمن نوعا ما متى ما حضرت الجدية وتناسى الفريق وجمهوره نتيجة الدوحة.

وسيتأهل الفائز اليوم لملاقاة الفائز من مباراة أوراوا ريد دايموندز الياباني ومضيفه جوانغزهو ايفرغراند الصيني، بعد أن أنهى الأول مباراة الذهاب في اليابان فائزا 2-0.

يدخل الهلال المباراة بمعنويات عالية، كما يتطلع لحسم التأهل والفوز باللقب القاري للمرة الأولى منذ نظامه الجديد الذي بدأ موسم 2002-2003.

ولن يفوت على الهلال ومديره الفني الروماني رازفان، ما قاله مدرب السد، الإسباني تشافي وتأكيده عدم الاستسلام عقب هزيمته برباعية في ملعبه، حيث قال» لن نستسلم في الرياض. الأمر لم يحسم بعد، وربما يواجه الهلال الموقف نفسه الذي حدث لنا في الدوحة».

قبل صافرة البداية

يبرز في الهلال المرشح لجائزة هداف البطولة، الفرنسي بافيتيمبي غوميز الذي سجل هدفين في الذهاب

تأهل الهلال إلى هذه المرحلة 4 مرات في السنوات الست الأخيرة، فيما بلغ السد قبل النهائي العام الماضي

خسر الهلال مرة واحدة في أرضه هذا العام، وكانت أمام مواطنه الأهلي بإياب دور الـ16

لم يحقق السد أي فوز خارج ملعبه هذا العام

تصدر الهلال مجموعته بالدور الأول (13 نقطة)، وفاز بدور الـ16 على مواطنه الأهلي 4-3 بمجموع المباراتين، وفي ربع النهائي على مواطنه الاتحاد 3-2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

تصدر السد مجموعته برصيد 10 نقاط، وفاز في دور الـ16 على مواطنه الدحيل 4-2 في مجموع المباراتين، وفي ربع النهائي فاز على النصر السعودي 4-3 في مجموع المباراتين.

يمتلك الهلال سجلا مميزا أمام الفرق القطرية بدوري أبطال آسيا، حيث حقق الفوز في 12 مباراة، وتعادل في 5 لقاءات، وخسر 4 مواجهات.

يغيب عن السد مهاجمه الجزائري بغداد بونجاح لتراكم البطاقات، ومدافعه عبدالكريم لطرده في مباراة الذهاب.

محليا يتصدر الهلال جدول الترتيب حتى نهاية الجولة السابعة

محليا يحتل السد المركز الخامس من 5 جولات

فرص تأهل الهلال

الفوز بأي نتيجة

التعادل بأي نتيجة

الخسارة 0-1

الخسارة 0-2

الخسارة 0-3

التشكيل المتوقع للهلال

عبدالله المعيوف

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ياسر الشهراني – علي البليهي – جانج هيون سو – محمد البريك

عبدالله عطيف – سلمان الفرج

سالم الدوسري – سيباستيان جيوفينكو – أندريه كاريلو

بافيتيمبي جوميز

التشكيل المتوقع للسد

سعد الشيب

حامد إسماعيل – طارق سلمان – خوخي بوعلام – رو رو –

جابي - جونج وو يونج – أكرم عفيف

نام تاي هي – حسن الهيدوس

سالم الهاجري