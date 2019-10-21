شكرا لقرائتكم يانكون ميشيل فقرة لتدريب حراس الأهلي على استخدام القدم اليسرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خصص يانكون ميشيل مدرب حراس المرمي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة لتدريب الحراس، وذلك على هامش المران الجماعي والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.

واعتمد يانكون على تدريب الحراس على استخدام القدم اليسرى، بعدما لاحظ اعتمادهم الكلي على القدم اليمنى، فيما استكمل الحراس مرانهم بالتدريب على استقبال الكرات العرضية من الجبهتين اليسري واليمني.

ويواصل الأهلي تدريباته بشكل طبيعي، رغم اتخاذ إدارة النادي قرارا بعدم خوض مباراة الجونة، المقرر إقامتها الأربعاء المقبل في بطولة الدوري العام.