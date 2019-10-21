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تحت متابعة من الجهاز الطبي.. مروان محسن يشارك بحذر في مران الأهلي...

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جدة - عمرو شويل شارك مروان محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  في جزء من المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، وذلك في إطار التحضيرات للمرحلة المقبلة.

 

وشارك مروان محسن في جزء من المران بتحفظ شديد، وبمتابعة من الجهاز الطبي، وأدى التدريبات الخفيفة التي قام الفريق بأدائها في عمليات الإحماء، كما شارك في الفقرة الترفيهية التي أقيمت تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال.

 

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وكان اللاعب قد خضع لجراحة في الوجه بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة سموحة في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

 

ينتظر مروان محسن وصول القناع الطبي للدخول في مرحلة جديدة والعودة للمشاركة الكاملة في المران الجماعي.

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