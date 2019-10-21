شكرا لقرائتكم شيكابالا يستكمل برنامجه العلاجي فى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته العلاجية، بعد تعرضه للإصابة بالعضلة الضامة.

وخاض اللاعب مجموعة من التدريبات التأهيلية والعلاجية بصالة الجيمانزيوم، ضمن البرنامج الموضوع له من قبل طبيب الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق جينيراسون فوت السنغالي يوم الخميس المقبل على ملعب السلام، في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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