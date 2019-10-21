مشاهدة مباراة المصري ونادي مصر اليوم الاثنين 2019/10/21 بث مباشر بدون تقطيع...

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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة المصري ونادي مصر بث مباشر اليوم الاثنين 2019/10/21 فى الدوري المصري اون لاين بدون تقطيع



مشاهدة مباراة المصري ونادي مصر بث مباشر اليوم الاثنين 2019/10/21 فى الدوري المصري اون لاين بدون تقطيع، حيث يواجه فريق المصرى البورسعيدى نظيره نادى مصر فى الثامنة مساء اليوم الاثنين على ستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة صعبة يدخلها الفريق البورسعيدى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من المقاصة بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة فيما تعادل نادى مصر مع الجونة سلبياً فى إطار نفس الجولة.

مشاهدة مباراة المصري ونادي مصر بث مباشر فى الدوري المصري



مشاهدة مباراة المصري ونادي مصر بث مباشر اليوم الاثنين 2019/10/21 فى الدوري المصري اون لاين بدون تقطيع، حيث يحتل المصرى البورسعيدى المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 4 مواجهات فاز فى مباراة وتعادل فى مثلها وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 4 اهداف وتلقت شباكه نفس العدد من الاهداف فيما يحتل نادى مصر المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات تعادل فى ثلاثة مواجهات وخسر لقاء ولم يحقق الفوز وسجل لاعبيه هدف وتلقت شباكه 4 أهداف .

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بث مباشر مباراة المصري ونادي مصر اليوم الاثنين فى الدوري المصري بدون تقطيع



مشاهدة مباراة المصري ونادي مصر بث مباشر اليوم الاثنين 2019/10/21 فى الدوري المصري اون لاين بدون تقطيع، حيث شدد إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى على لاعبيه ضرورة عدم الاستهانة بفريق نادى مصر الذى أستطاع خطف نقطة التعادل من أنياب الزمالك فى أولى مواسمه بدوري الاضواء والشهرة مطالباً بضرورة إستعادة الانتصارات مجدداً على الجانب الأخر يسعى عبد الناصر محمد المدير الفنى لنادى مصر لمواصلة نتائجه المتميزة بحثاً عن الهروب من دوامة الهبوط مبكراً .

مباراة المصري ونادي مصر بث مباشر فى الدوري المصري



مشاهدة مباراة المصري ونادي مصر بث مباشر اليوم الاثنين 2019/10/21 فى الدوري المصري اون لاين بدون تقطيع، حيث يغيب عمر حبشي لاعب نادي مصر عن مباراة فريقه امام المصري البورسعيدي المقرر لها 21 أكتوبر الجاري ضمن مباريات الأسبوع الـ 5 للدوري، وجاء غياب عمر حبشي بسبب تعرضه لاصابة عبارة عن خلع في الكتف ، ويخضع حاليا لبرنامج تأهيلي مكثف في محاولة للحاقه بمباراة وادي دجلة في الأسبوع الـ 6 للدوري.