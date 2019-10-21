شكرا لقرائتكم عبد الله السعيد يقترب من نادى الـ 100 هدف فى الدورى المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز، على بعد خطوات من دخول نادى المئة هدف فى الدورى المصرى الممتاز، خاصة بعدما أقترب بشدة عقب إحرازه هدفين فى شباك الإنتاج الحربى بالمباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر المسابقة.

هدفين السعيد فى شباك الإنتاج رفعت رصيده لـ 95 هدف فى الدورى حتى الأن، ليفصله 5 أهداف فقط عن دخول نادى المئة، لاسيما وأن اللاعب يتربع حاليًا على عرش هدافى الدورى برصيد 5 أهداف.

ومنذ إنطلاق الدوري المصري موسم 48/49 وحتى الآن، دخل نادي المائة 8 لاعبين فقط، إستطاعوا تسجيل أكثر من 100 هدف في البطولة المحلية.

ويحتل حسن الشاذلي صدارة الهدافين في تاريخ الدوري بعدما سجل 187 هدف، فيما سجل حسام حسن 168 هدف.

وجاء ترتيب هدافي الدوري كالتالي:

1- حسن الشاذلي(الترسانة) 187

2- حسام حسن (الأهلي-الزمالك-الترسانة-المصري) 168 هدف

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3- مصطفي رياض (الترسانة) 123 هدف

4- السيد الضظوي (المصري - الأهلي) 112 هدف

5- محمود الخطيب (الأهلي) 108 هدف

6- أحمد الكأس (الأوليمبي – الزمالك - الاتحاد)107 هدف

7- محمد ابوتريكة (الترسانة - الأهلي) 106 هدف

8- جمال عبد الحميد (الأهلي- الزمالك) 101 هدف