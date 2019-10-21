شكرا لقرائتكم حسام عاشور يغيب عن مران الأهلي بملعب التتش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وخضع حسام عاشور ، لكشف طبي على هامش مران فريقه المقام حاليا علي ملعب التتش بالجزيرة، ليفضل الجهاز الطبي اعفاءه من المران.

وكان حسام عاشور قد غادر مران الفريق أمس، بعد تعرضه لإصابة خلال التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني.

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واشتكى حسام عاشورمن إصابة في الركبة خلال مشاركته في التقسيمة، وغادر المران قبل نهايته حيث حاول خالد محمود طبيب الفريق علاج اللاعب في أرض الملعب، لكن عاشور لم يتمكن من استكمال المران ليغادر الملعب برفقة طبيب الفريق.

ويواصل الأهلي تدريباته بشكل طبيعي، رغم اتخاذ إدارة النادي قرارا بعدم خوض مباراة الجونة، المقرر إقامتها الأربعاء المقبل في بطولة الدوري العام.