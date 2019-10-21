شكرا لقرائتكم أول اجتماع رسمي لمجلس الزمالك يبدأ بتوزيع مهام ومسئوليات الملفات المختلفة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام مجلس إدارة نادى الزمالك، بتوزيع مهام ومسئوليات الملفات المختلفة فى أول اجتماع رسمى للمجلس وهو كامل العدد بعد عودة هانى زاده عضو مجلس إدارة النادى إلى القاهرة.

ومنح مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور، ملف السفريات المختلفة إلى هانى زاده عضو المجلس وملف كرة القدم بالتنسيق بين أمير مرتضى المشرف على الكرة وإسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادى مع تكليف حمادة أنور بالإشراف على ملف جميع الأجهزة الإدارية بالقلعة البيضاء.

فيما تولى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الزمالك، ملف الإشراف على الإدارات المختلفة بالنادى بينما تولت شريفة الفار ملف الإشراف على النشاط الاجتماعى وأحمد عادل عبد الفتاح مشرفاً على الألعاب الفردية والجماعية باستثناء كرة القدم.