شكرا لقرائتكم تدريبات تأهيلية لثنائى الزمالك قبل موقعة جينيراسيون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام محمد عبدالغني لاعب الزمالك بأداء بعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم على هامش المران المقام حاليا على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وخضع اللاعب لفقرة آخرى بالجري حول الملعب، ثم خاض بعض التدريبات الخفيفة بالكرة وبدون، وذلك ضمن البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الطبي، أثر إصابته بشد في العضلة الخلفية.

كما خضع محمد حسن لبعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم على هامش التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

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وقام حسن بخوض فقرة تأهيلية أخرى بالجري حول الملعب تحت إشراف مدرب الأحمال، وذلك ضمن البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق جينيراسون فوت السنغالي يوم الخميس المقبل على ملعب السلام، في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.