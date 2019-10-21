راحة لزيزو وساسي من تدريبات الزمالك...

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جدة - عمرو شويل حصل الثنائي أحمد سيد زيزو وفرجاني ساسي لاعبا الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وخضع الثنائي لبعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم، وذلك بعد المشاركة في مواجهة المقاولون العرب، حيث حرص الجهاز الفني للفريق على اراحتهم لعدم تعرضهم للإجهاد.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق جينيراسون فوت السنغالي يوم الخميس المقبل على ملعب الجيش بمدينة السلام، في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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