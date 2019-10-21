شكرا لقرائتكم فايلر يرفض رحيل محمد الشناوي عن الأهلي في الانتقالات الشتوية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر فكرة رحيل محمد الشناوى حارس مرمى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، حتى فى حالة وصول عروض رسمية لشرائه واستعارته وذلك نظراً للحاجة الفنية اليه.

من جهتها طالبت إدارة الأهلى الشناوى بإرجاء مناقشة عروض الرحيل لنهاية الموسم الجاري، فى ظل صعوبة رحيله بمنتصف الموسم بفرمان من فايلر، وطالب مسئولو الأهلى محمد الشناوي بعدم الإلتفات أو التفكير في العروض التى تحدثت عنها تقارير إعلامية أوروبية خلال الفترة الماضية وكان أخرها رغبة نادي مانشستر يونايتد الأنجليزي التعاقد مع الحارس .

ويدرس مسئولو الأهلى تعديل عقد الحارس الدولي بما يعادل نجاحاته الكبيرة مع الفريق وتعويضاً له عن التضحيات التي قام بها خاصة بعدما تم رفض عددة عروض له فى فترة الانتقالات الماضية وكان أبرزها من أستون فيلا الأنجليزي.

ويقدم محمد الشناوى مستويات ممتازة مع الأهلى والمنتخب الوطني هذا الموسم الأمر الذي جعله محط أنظار العديد من الأندية الخارجية وان كان هناك تمسك كبير من إدارة الأهلى بإستمرار الحارس الدولي برفقة شريف إكرامي وعلي لطفي.