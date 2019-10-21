مران شاق للزمالك قبل مواجهة بطل السنغال...

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جدة - عمرو شويل شهدت تدريبات فريق الكرة الأول بنادي الزمالك المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة، مجموعة من التدريبات البدنية القوية تحت قيادة الإسباني رودريجيز مدرب الأحمال.

وخضع اللاعبين لفقرة تسخين في بداية المران، ثم فقرة تدريبية بالجري حول الملعب.

وخاض لاعبو الفريق مجموعة أخرى من التدريبات البدنية بالكرة وبدون، بالإضافة إلى شرح بعض التمارين الآخرى الخاصة بتقوية العضلات والارتداد السريع.

ويواجه فريق الزمالك نظيره جينيراسيون فوت بطل السنغال يوم الخميس المقبل، في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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