شكرا لقرائتكم أحمد بلال: إدارة الأهلي ليست مسؤلة عن الازمة الأخيرة مع اتحاد الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
و قال بلال فى تصريح لـ الخليج 365 أن الأهلى من حقه الحفاظ على حقوقه فى ظل إعلان اللجنة الخماسية لإتحاد الكرة مسبقا عدم تأجيل أى لقاء فى المسابقة منذ إنطلاقها ، مشيرا إلى أن النادى الأهلى وصلته لائحة ليست مكتملة على الإطلاق .
و طالب بلال من إتحاد الكرة أن يعلن صراحة أى دواعى أمنية تستدعى لتأجيل المباريات ، حتى لا يقع فى أزمات مع الأندية ، مع إرسال لائحة مكتملة لكل الاندية لمعرفة كل نادى ماله و ماعليه .
تأتى المشكلة بين الأهلى واتحاد الكرة فى ظل تمسك الأول بعدم خوض أى مباراة فى الدورى الممتاز إلا بعد إقامة مباراة القمة أمام الزمالك، والتى تم تأجيلها مؤخرا من الجولة الرابعة لأجل غير مُسمى، وقال اتحاد الكرة أن تأجيل مباراة القمة لدواعٍ أمنية .
وتفاقم الأمر بعدما أعلن اتحاد الكرة حكام مواجهة الأهلى والجونة بالجولة الخامسة و المقرر لها الأربعاء المقبل والذى يديره سعيد حمزة.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد بلال: إدارة الأهلي ليست مسؤلة عن الازمة الأخيرة مع اتحاد الكرة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.