شكرا لقرائتكم أحمد بلال: إدارة الأهلي ليست مسؤلة عن الازمة الأخيرة مع اتحاد الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أحمد بلال نجم الأهلى السابق أن إدارة القلعة الحمراء ليست طرف فى أزمة الأهلى الأخيرة مع إتحاد الكرة بشأن التمسك بعدم لقب أى لقاء قبل مواجهة الزمالك فى القمة .

و قال بلال فى تصريح لـ الخليج 365 أن الأهلى من حقه الحفاظ على حقوقه فى ظل إعلان اللجنة الخماسية لإتحاد الكرة مسبقا عدم تأجيل أى لقاء فى المسابقة منذ إنطلاقها ، مشيرا إلى أن النادى الأهلى وصلته لائحة ليست مكتملة على الإطلاق .

و طالب بلال من إتحاد الكرة أن يعلن صراحة أى دواعى أمنية تستدعى لتأجيل المباريات ، حتى لا يقع فى أزمات مع الأندية ، مع إرسال لائحة مكتملة لكل الاندية لمعرفة كل نادى ماله و ماعليه .

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تأتى المشكلة بين الأهلى واتحاد الكرة فى ظل تمسك الأول بعدم خوض أى مباراة فى الدورى الممتاز إلا بعد إقامة مباراة القمة أمام الزمالك، والتى تم تأجيلها مؤخرا من الجولة الرابعة لأجل غير مُسمى، وقال اتحاد الكرة أن تأجيل مباراة القمة لدواعٍ أمنية .

وتفاقم الأمر بعدما أعلن اتحاد الكرة حكام مواجهة الأهلى والجونة بالجولة الخامسة و المقرر لها الأربعاء المقبل والذى يديره سعيد حمزة.