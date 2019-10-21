- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم حفيد شقيق الفنان صلاح عبد الله يوقع للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
7bd9eb1c-17fd-4065-a71f-ff26b10b0b77
57392d9b-e9ce-4f7e-9386-c53ba4034b9c
ويضع مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور، خطة للنهوض بقطاع الناشئين للنادي من خلال تدعيمه بلاعبين متميزين، ليكونوا نواة للفريق الأول في المستقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر حفيد شقيق الفنان صلاح عبد الله يوقع للزمالك... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.