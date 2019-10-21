شكرا لقرائتكم حفيد شقيق الفنان صلاح عبد الله يوقع للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعاقد قطاع الناشئين بنادي الزمالك مع محمد هاني مهاجم فريق وادي دجلة مواليد 2004 ، وهو حفيد شقيق الفنان صلاح عبد الله ، بعد متابعة جيدة من طارق يحيي عضو اللجنة الفنية بالزمالك.



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ويضع مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور، خطة للنهوض بقطاع الناشئين للنادي من خلال تدعيمه بلاعبين متميزين، ليكونوا نواة للفريق الأول في المستقبل.