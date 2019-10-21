شكرا لقرائتكم لوتشيسكو: بطاقة التأهل إلى النهائي لم تحسم بعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شدد الروماني رازفان لوتشيسكو مدرب الهلال على أن لقاء إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام السد القطري لم يحسم بعد رغم تفوق فريقه في الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ويستضيف الهلال السد القطري في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا على ملعب جامعة الملك سعود، متسلحاً بأكثر من فرصة وهي الفوز والتعادل أو حتى الخسارة بأقل من أربعة أهداف.

وقال لوتشيسكو في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: مباراة يوم الثلاثاء ستكون صعبة للغاية أمام السد القطري الذي يملك فرصة للتعويض، لكننا سندخل المواجهة بقوة لكسب بطاقة التأهل، وننتظر دعم جماهيرنا، كون الهلال يمثل السعودية في هذه المرحلة من البطولة الآسيوية.

وفي المقابل، أكد المدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو جاهزية فريقه لخوض المباراة، وقال: نملك لاعبين على مستوى عال، وجاهزون لخطف بطاقة التأهل بعدما استعددنا جيداً للمباراة خلال الأيام الماضية، نتسلح بالثقة والتركيز وننتظر دعم الجماهير.