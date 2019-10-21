شكرا لقرائتكم الهلال على بعد 90 دقيقة من بلوغ نهائي دوري أبطال آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سيكون الهلال السعودي مرشحاً فوق العادة لبلوغ نهائي دوري أبطال آسيا حينما يستضيف نظيره السد القطري، في المواجهة التي سيحضنها ستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، في إياب الدور نصف النهائي للمسابقة.

ووضع الهلال قدماً في النهائي الكبير بعدما اكتسح السد في عقر داره بنتيجة كبيرة 4-1 سجّلها الفرنسي بافتيمبي غوميز "هدفين"، وعلي البليهي ومحمد الشلهوب.

ويبحث الهلال عن لقبه الثالث في مسابقة دوري أبطال آسيا إذ سبق أن حقق اللقب مرتين بنظام المسابقة القديم، في حين وصل مرتين إلى نهائي القارة بمسمى المسابقة الجديد والذي خسره أمام فريق ويسترن سيدني واندررز الأسترالي عام 2014 وأمام أوراوا رد دايموندز الياباني في نسخة 2017.

ويعيش الهلال أوضاعاً فنية عالية بقيادة مدربه الروماني زرافان لوتشيسكو إذ واصل الفريق انتصاراته بفوزه يوم الجمعة الماضي أمام ضيفه ضمك بثلاثية نظيفة ليبتعد بالصدارة بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه الوحدة.

Advertisements

ويأمل الهلال أن يحجز مقعده في النهائي مبكراً كونه تنتظره مواجهة أمام غريمه التقليدي النصر حامل اللقب يوم الأحد المقبل في قمة مواجهة المرحلة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وفضّل لوتشيسكو عدم المجازفة بالحارس عبدالله المعيوف الذي يواصل تعافيه من الإصابة التي غيبته عن الفريق خلال الأسبوعين الماضيين بالإضافة إلى زميله محمد كنو المصاب.

وفي المقابل يحتاج السد إلى معجزة للوصول إلى نهائي القارة لاسيما وأنه مطالب بتسجيل 4-صفر لكي يضمن التأهل وهو ما سيصعب مهمته كونه سيواجه الهلال الذي تفوق عليه ذهاباً بنتيجة كبيرة.

وعلى الرغم من تقدم السد بهدف بعد مرور 14 دقيقة من بداية مباراة الذهاب إلا أنه انهار عقب طرد مدافعه عبدالكريم حسن عند الدقيقة 35 واستقبل 4 أهداف هلالية.

ولم يتوقف تراجع مستوى الفريق عند هذا الحد بل عاد وخسر مباراته التي تلت مباراة الهلال والتي كانت أمام الريان وانتهت 4-2 في الدوري القطري ليفقد صدارته ويتراجع إلى المركز الثاني