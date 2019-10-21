شكرا لقرائتكم رئيس هيئة الرياضة يقدم مكافآت مالية للاعبي الهلال في حال بلوغ النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة 100 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي الهلال في حال تم التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا.

ويلعب الهلال في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا مع ضيفه السد القطري على ملعب جامعة الملك سعود يوم الثلاثاء، مستفيداً من فوزه ذهاباً بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.