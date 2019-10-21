شكرا لقرائتكم ريال مدريد يرحل إلى إسطنبول بهدف إنقاذ آماله الأوروبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يحتاج ريال مدريد إلى الفوز على غلطة سراي يوم الثلاثاء عندما يلتقي الفريقان في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا للإبقاء على آماله بالتأهل إلى الدور الثاني، بينما يبحث توتنهام وصيف النسخة الماضية عن تحقيق فوزه الأول في البطولة عندما يستضيف ريد ستار بلغراد الصربي.

ويسعى ريال مدريد، المتوج بطلا لأوروبا 13 مرة، إلى نفض غبار الهزيمة التي مني بها أمام ريال مايوركا بهدف دون رد يوم السبت ضمن منافسات الدوري الإسباني، وتصحيح مساره عبر مباراته أمام مضيفه غلطة سراي بعد أن حصد نقطة واحدة خلال مباراتيه السابقتين بالمجموعة الأولى في دوري الأبطال.

وينتظر عودة لاعب خط الوسط توني كروس للمشاركة مع ريال مدريد من جديد بعد غياب لفترة بسبب إصابته العضلة الضامة للساق اليسرى.

وقال تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد: مستعدون للمباراة وكلي ثقة أننا سنكافح حتى النهاية في دوري الأبطال. علينا التعافي من الهزيمة التي تلقيناها في الدوري ونخوض المباراة في إسطنبول من أجل الفوز.

ويمكن لباريس سان جيرمان الفرنسي حسم صعوده من المجموعة الأولى بالفوز على مضيفه كلوب بروج البلجيكي، لكن بشرط تعادل غلطة سراي مع ريال مدريد.

ويتصدر سان جيرمان المجموعة الأولى برصيد ست نقاط، يليه كلوب بروج برصيد نقطتين وغلطة سراي وريال مدريد برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

ويبحث توتنهام الإنجليزي عن تحقيق انتصاره الأول في البطولة الأوروبية هذا الموسم، عندما يستضيف ريد ستار بلغراد الصربي.

ويتذيل توتنهام، وصيف بطل دوري الأبطال الموسم الماضي، المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة حيث استهل مشواره بالتعادل مع أولمبياكوس 2 - 2 ثم خسر على ملعبه أمام بايرن ميونخ الألماني 2 - 7.

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وقال ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لتوتنهام عقب تعادل الفريق مع واتفورد 1 - 1 يوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز: إنه أمر جيد أننا سنخوض مباراة بدوري الأبطال يوم الثلاثاء، ستكون مباراة صعبة، لكني أتمنى أن نبدأ استعراض صلابتنا. هذا ما نحتاجه من أجل بناء الثقة.

أما بايرن ميونخ، فيمكنه التقدم خطوة كبيرة نحو الدور الثاني في حالة الفوز على مضيفه أولمبياكوس يوم الثلاثاء، رغم أنه منذ فوزه الساحق على توتنهام أهدر بعض نقاط في الدوري الألماني بالهزيمة على ملعبه أمام هوفنهايم ثم التعادل مع أوغسبورغ 2 - 2 يوم السبت.

وقال إيفان بيريسيتش لاعب بايرن ميونخ في تصريحات لموقع النادي على الإنترنت: نود التخلص بأقصى سرعة ممكنة من أثار المباراتين الماضيتين والتركيز على ما هو قادم. سنخوض المباراة في اليونان من أجل الفوز. وستكون هذه خطوة كبيرة نحو دور الستة عشر.

ويتصدر بايرن ميونخ المجموعة الثانية برصيد ست نقاط ويليه ريد ستار برصيد ثلاث نقاط وأولمبياكوس وتوتنهام برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

ويتطلع مانشستر سيتي الإنجليزي إلى مواصلة حصد العلامة الكاملة في المجموعة الثالثة، عندما يستضيف أتلانتا الإيطالي، صاحب المركز الأخير بدون نقاط، يوم الثلاثاء، بينما تشهد المباراة الأخرى في المجموعة لقاء شاختار دونيتسك الأوكراني مع دينامو زغرب الكرواتي، ويمتلك كل من الفريقين ثلاث نقاط.

وفي المجموعة الرابعة، يستضيف أتلتيكو مدريد الإسباني، صاحب المركز الثاني برصيد أربع نقاط، فريق باير ليفركوزن الألماني الذي لم يحصد أي نقطة حتى الآن حيث تلقى هزيمتين.

أما يوفنتوس الإيطالي، متصدر المجموعة برصيد أربع نقاط وبفارق الأهداف أمام أتلتيكو، فيستضيف لوكوموتيف موسكو الروسي صاحب المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.

تجدر الإشارة إلى أن يوفنتوس هو الفريق الوحيد في البطولة الأوروبية الذي لم يتلق حتى الآن أي هزيمة في البطولة الأوروبية وكذلك في المنافسات المحلية.