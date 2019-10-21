شكرا لقرائتكم رئيس بايرن يتوقع غياب شول عن كأس أوروبا 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، إن مدافع الفريق نيكلاس شول سيغيب على الأرجح حتى نهاية الموسم ولن يشارك مع المنتخب الألماني في نهائيات كأس أوروبا 2020، وذلك بسبب إصابته بتمزق في أربطة الركبة.

وقال هوينيس، قبيل توج بايرن إلى اليونان لخوض مباراته المقررة أمام أولمبياكوس يوم الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا: هكذا تبدو الأمور، موسمه قد انتهى. عليه ألا يعلق الأمل على المشاركة بالبطولة الأوروبية، عليه نسيانها تماما.

وخضع لاعب قلب الدفاع شول لعملية جراحية يوم الأحد إثر تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي للركبة اليسرى خلال مباراة فريقه التي انتهت بالتعادل مع اوغسبورغ 2 -2 يوم السبت ضمن منافسات الدوري الألماني.