الاتحاد الإسباني يكشف عن الموعد النهائي لكلاسيكو برشلونة وريال مدريد

الموجز
كشفت الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن الموعد النهائي لإقامة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من "الليجا" الإسبانية.
وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية" أن الاتحاد الإسباني اعتمد الموعد النهائي لإقامة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، وذلك في يوم 28 ديسمبر المقبل على ملعب "كامب نو"، وذلك بناءً على الاتفاق الذى أبرمه عملاقا إسبانيا مؤخرًا.
وكانت المباراة، التي كان من المقرر إقامتها يوم السبت المقبل الموافق 26 أكتوبر الجاري، قد تأجلت بسبب الأوضاع السياسية في إقليم كتالونيا، كما تم رفض إقامة المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو بدلاً من كامب نو.
واتفق الناديان على إقامة الكلاسيكو في 18 ديسمبر المقبل، على ملعب "كامب نو".
وفي الوقت ذاته، تدرس رابطة الدوري الإسباني بالقيام باستئناف ضد قرار المحكمة الرياضية، بسبب تعارض هذا الموعد مع مباريات كأس ملك إسبانيا.
يشار إلى أن مدينة برشلونة تشهد تظاهرات عارمة وأعمال عنف بسبب الأحكام الصادرة من المحكمة العليا الإسبانية بحبس 9 من زعماء إقليم كتالونيا لفترات تتراوح ما بين 9 و13 سنة، بتهمة التحريض على التمرد بسبب دورهم فى محاولة الإقليم الفاشلة للاستقلال فى 2017.
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