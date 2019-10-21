لطيفي يشارك في ثلاث حصص تجارب حرة مع وليامز









اسماء السيد - سيشارك الكندي نيكولاس لطيفي، المرشح البارز لخلافة البولندي روبرت كوبيتسا في وليامز الموسم القادم، في التجارب الحرة الأولى في السباقات الثلاثة المقبلة في بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات.

وقال الفريق في بيان اليوم الاثنين إن السائق الاحتياطي سيقود سيارة كوبيتسا في حصة التجارب الأولى لسباق المكسيك يوم الجمعة القادم وسيارة جورج راسل في أوستن بولاية تكساس في الأسبوع التالي. وسيكون السباق الثالث في البرازيل.

وقال ديف روبسون كبير مهندسي السباقات في وليامز "سينضم نيكولاس لطيفي لنا هذا الأسبوع لخوض حصة التجارب الأولى".

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وتابع "قام نيكولاس بعمل رائع في كل مرة قاد فيها السيارة هذا الموسم ونحن سعداء بعودته لمعرفة انطباعاته عن التحديثات الأخيرة".

ويحتل لطيفي (24 عاما) المركز الثاني في ترتيب بطولة فورمولا 2. وشارك بالفعل في عدد من حصص التجارب مع وليامز هذا الموسم.

ويبحث وليامز، الذي يستعين بمحركات مرسيدس، عن بديل لكوبيتسا الذي أعلن الشهر الماضي انه سيغادر الفريق في نهاية الموسم.