شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الملعب الزجاجي بالأهرامات يستعد لاستضافة بطولة العالم للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت استعدادات الأهرامات لاستضافة بطولة العالم لسيدات الإسكواش والبطولة البلاتينية للرجال والتي تنطلق في 24 أكتوبر الجاري حتى الأول من نوفمبر المقبل، مرحلتها النهائية.

وتستضيف مصر بطولة العالم لسيدات الإسكواش، والتى تقام فى سفح أهرامات الجيزة 24 أكتوبر الجارى، وتقدر قيمة جوائز المادية تصل إلى 430 ألف دولار، وعلى هامشها تقام بطولة الرجال التى تقدر قيمة جوائزها المادية بحوالي 185 ألف دولار.

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تواجد عمرو منسي مدير بطولة العالم للإسكواش لمتابعة التجهيزات الأخيرة قبل انطلاق البطولة يوم 24 أكتوبر الجاري.

وتضم البطولتان أفضل لاعبى الإسكواش العالميين من السيدات والرجال، أبرزهم على فرج المصنف الأول عالميًا للرجال ورنيم الوليلى المصنفة الأولى للسيدات لاعبا وادى دجلة، بالإضافة إلى نور الشربينى بطلة العالم والمصنفة الثانية ومحمد الشوربجى المصنف الثانى لرجال الإسكواش.

وتشهد البطولة الظهور الأول للبطلة المصرية نور الشربينى المصنفة الثانية عالميًا لسيدات الإسكواش، والتى غابت عن أول ثلاث بطولات فى الموسم الجارى وكان آخرها بطولة أمريكا المفتوحة بسبب الإصابة فى الركبة قبل أن يطمئنها الطبيب على إمكانية المشاركة فى بطولة العالم التى تحمل لقبها.