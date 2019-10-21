تعرف على ترتيب المجموعة الثانية بعد مرور الأسبوع الأول بدورى القسم الثانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حفلت مباريات الأسبوع الأول للمجموعة الثانية "القاهرة والقناة" بالعديد من المفاجآت، على رأسها خسارة الترسانة على ملعبه أمام منتخب السويس بهدفين نظيفين، وهو ما أدى لهجوم الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعى على مجلس الإدارة والجهاز الفنى. وجاءت باقى النتائج على النحو التالى: سيراميكا كليوباترا – الداخلية 2 / 0 Advertisements القناة – النجوم 0/0 كوكاكولا – النصر 1 / 0 الزرقا – المريخ 2/2 بهذه النتيجة يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الأول للمجموعة بالتساوى مع منتخب السويس ولكل منهما ثلاث نقاط ، يليهما كوكاكولا بنفس الرصيد من النقاط وبفارق الأهداف.

جدول المجموعة الثانية

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