شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. طنطا يخسر بهدف نظيف وديا أمام فريق محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر نادي طنطا بهدف نظيف أمام نظيره مقاولون طنطا وديًا وذلك استعدادًا لمواجهة سموحة في الدوري العام.

ويعتبر مقاولون طنطا هو الفريق الذي شهد مولد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، الذي تنتقل من خلاله إلى المقاولون العرب.

وشهدت المباراة هدفًا مبكرًا من مقاولون طنطا في أحفاد السيد البدوي، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح طنطا أهدرها عبد الرحمن الدح لاعب الفريق الذي كان ضمن الاهتمامات الفنية للأهلي في يناير الماضي.