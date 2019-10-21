شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يجتمع مع عبد الحفيظ فى مران الأهلى بسبب أزمة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفريق الجماعي قبل نهايته بدقائق وذلك من أجل الاجتماع بسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة.

جاءت مغادرة فايلر للمران من أجل الاجتماع بعبد الحفيظ لمناقشة قرار خوض لقاء الجونة من عدمه.

كان الأهلي قد أصدر بيانًا أعلن فيه رفضه خوض مباراة الجونة فى الدوري إلا بعد أن يخوض مباراته أمام الزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع.

ويواصل الأهلي تدريباته بشكل طبيعي، رغم اتخاذ إدارة النادي قرارًا بعدم خوض مباراة الجونة، المقرر إقامتها الأربعاء المقبل في بطولة الدوري العام.

وعقد رينيه فايلر المدير الفني للأهلي جلسة منفردة مع خالد محمود، طبيب الفريق، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

كما حرص فايلر، على الحديث مع طبيب الفريق للاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين، والتعرف على معدل استجابتهم للبرامج التأهيلية؛ تمهيدًا لعودتهم للمشاركة الجماعية.

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