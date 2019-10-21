شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوزع المهام على أعضاء المجلس فى أول اجتماع كامل العدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وزع مجلس إدارة نادى الزمالك، مهام ومسئوليات الملفات المختلفة في أول اجتماع رسمي للمجلس وهو كامل العدد بعد عودة هانى زاده عضو مجلس إدارة النادي إلى القاهرة.

ومنح مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور، ملف السفريات المختلفة إلى هانى زادة عضو المجلس وملف كرة القدم بالتنسيق بين أمير مرتضى المشرف على الكرة وإسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي مع تكليف حمادة أنور بالإشراف على ملف جميع الأجهزة الإدارية بالقلعة البيضاء.

فيما تولى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الزمالك، ملف الإشراف على الإدارات المختلفة بالنادي بينما تولت شريفة الفار ملف الإشراف على النشاط الاجتماعي وأحمد عادل عبد الفتاح مشرفًا على الألعاب الفردية والجماعية باستثناء كرة القدم.