شكرا لقرائتكم خبر عن رفع كفاءة القدم اليسرى لحراس الأهلى فى المران.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة لتدريب الحراس، وذلك على هامش المران الجماعي والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.

واعتمد يانكون على تدريب الحراس على استخدام القدم اليسرى، بعدما لاحظ اعتمادهم الكلي على القدم اليمنى، فيما استكمل الحراس مرانهم بالتدريب على استقبال الكرات العرضية من الجبهتين اليسري واليمني.

ويواصل الأهلي تدريباته بشكل طبيعي، رغم اتخاذ إدارة النادي قرارًا بعدم خوض مباراة الجونة، المقرر إقامتها الأربعاء المقبل في بطولة الدوري العام.