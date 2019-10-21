شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة يشارك فى مران الزمالك وتأهيل السعيد قبل موقعة جينيراسيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عبد الله جمعة الظهير الأيسر لفريق الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض اليوم بعدما تماثل للشفاء من الإصابة وفي نفس الوقت أدى عمر السعيد تدريبات تأهيلية في ظل إصابته بكدمة في الركبة.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق جينيراسون فوت السنغالي، فى المباراة المقرر لها يوم الخميس المقبل على ملعب السلام، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن الزمالك تعرض للخسارة فى الذهاب بهدفين مقابل هدف بالمواجهة التى جمعت بينهما فى السنغال ويسعى الأبيض إلى تعويض تلك الخسارة فى لقاء العودة وكان عبد الله جمعة قد تغيب عن الزمالك أمام المقاولون مؤخرًا فى بطولة الدورى الممتاز للإصابة قبل أن يستعيد الأبيض خدماته بمشاركة فى المران المقام حاليًا على ملعب النادى.