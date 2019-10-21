شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور يغيب عن مران الأهلي بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غاب حسام عاشور لاعب وسط الأهلي عن مران فريقه المقام حاليًا علي ملعب التتش لاستمرار معاناته من الإصابة.

وخضع حسام عاشور، لكشف طبي على هامش مران فريقه المقام حاليًا علي ملعب التتش بالجزيرة، ليفضل الجهاز الطبي إعفاءه من المران.

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وكان حسام عاشور قد غادر مران الفريق أمس، بعد تعرضه لإصابة خلال التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني.

واشتكى حسام عاشور من إصابة في الركبة خلال مشاركته في التقسيمة، وغادر المران قبل نهايته حيث حاول خالد محمود طبيب الفريق علاج اللاعب في أرض الملعب، لكن عاشور لم يتمكن من استكمال المران ليغادر الملعب برفقة طبيب الفريق.

ويواصل الأهلي تدريباته بشكل طبيعي، رغم اتخاذ إدارة النادي قرارًا بعدم خوض مباراة الجونة، المقرر إقامتها الأربعاء المقبل في بطولة الدوري العام.