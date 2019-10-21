شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. بيراميدز يتقدم على الإنتاج فى الشوط الأول بأقدام السعيد وتراورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة بيراميدز والإنتاج الحربى التى تجمعهما حاليًا على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، بتقدم بيراميدز بهدفين دون رد.

شهد الشوط ضغطًا مكثفًا من فريق بيراميدز، ونجح عبد الله السعيد فى إحراز هدف التقدم فى الدقيقة 40 من عمر المباراة، بتمريرة من إيريك تراورى، ثم رد السعيد الجميل لزميله بتمرير كرة سحرية لتراروى يحرز منها الهدف الثانى فى الدقيقة 45.

وضم تشكيل الإنتاج الحربى كلاً من حراسة المرمى: عامر عامر، خط الدفاع: أحمد شديد، محمود البدرى، معاذ الحناوى، السيد الشبراوى، خط الوسط: أحمد مجدى، محمد بازوكا، محمد عادل، محمد فييرا، خط الهجوم: علاء سلامة ومحمد رجب.

Advertisements

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من حراسة المرمى: أحمد الشناوى، خط الدفاع: محمد حمدى ورجب بكار وولفريد كانون وعبد الله بكرى، خط الوسط: عمر جابر ولومالا عبده وعبد الله السعيد ومحمد فتحى وإيريك تراورى، خط الهجوم: محمد فاروق.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 8 نقاط بعدما لعب 4 مباريات، فاز فى 2 وتعادل فى مثلهما وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكهم 3، بينما يقع الإنتاج فى المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 6 نقاط بعدما لعب 4 مواجهات فاز فى مباراتين وخسر مثلهما وسجل أربعة أهداف وتلقت شباكه 5.