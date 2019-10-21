شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تراورى يحرز هدف بيراميدز الثانى فى شباك الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز البوركينى إريك تراورى، لاعب بيراميدز، الهدف الثانى لفريقه فى شباك الإنتاج الحربى، بالدقيقة 44 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وكان عبد الله السعيد أحرز هدف التقدم لبيراميدز أمام الإنتاج بالدقيقة 40 من عمر اللقاء.

وضم تشكيل الإنتاج الحربى كلاً من.. حراسة المرمى: عامر عامر، خط الدفاع: أحمد شديد، محمود البدرى، معاذ الحناوى، السيد الشبراوى، خط الوسط: أحمد مجدى، محمد بازوكا، محمد عادل، محمد فييرا، خط الهجوم: علاء سلامة ومحمد رجب.

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وضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوى، خط الدفاع: محمد حمدى ورجب بكار وولفريد كانون وعبد الله بكرى، خط الوسط: عمر جابر ولومالا عبده وعبد الله السعيد ومحمد فتحى وإيريك تراورى، خط الهجوم: محمد فاروق.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 8 نقاط بعدما لعب 4 مباريات، فاز فى 2 وتعادل فى مثلهما وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكهم 3، بينما يقع الإنتاج فى المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 6 نقاط بعدما لعب 4 مواجهات فاز فى مباراتين وخسر مثلهما وسجل أربعة أهداف وتلقت شباكه 5.