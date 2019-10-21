شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفض رحيل الشناوى فى الشتاء ويرجئ مناقشة العروض للصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، فكرة رحيل محمد الشناوى حارس مرمى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، حتى فى حالة وصول عروض رسمية لشرائه واستعارته وذلك نظراً للحاجة الفنية إليه.

من جهتها طالبت إدارة الأهلى الشناوى بإرجاء مناقشة عروض الرحيل لنهاية الموسم الجاري، فى ظل صعوبة رحيله بمنتصف الموسم بفرمان من فايلر، وطالب مسئولو الأهلى محمد الشناوى بعدم الالتفات أو التفكير فى العروض التى تحدثت عنها تقارير إعلامية أوروبية خلال الفترة الماضية، وكان آخرها رغبة نادى مانشستر يونايتد الإنجليزى التعاقد مع الحارس .

ويدرس مسئولو الأهلى تعديل عقد الحارس الدولى بما يعادل نجاحاته الكبيرة مع الفريق وتعويضاً له عن التضحيات التى قام بها، خاصة بعدما تم رفض عدة عروض له فى فترة الانتقالات الماضية، وكان أبرزها من أستون فيلا الإنجليزى.

ويقدم محمد الشناوى مستويات ممتازة مع الأهلى والمنتخب الوطنى هذا الموسم الأمر الذى جعله محط أنظار العديد من الأندية الخارجية، وإن كان هناك تمسك كبير من إدارة الأهلى باستمرار الحارس الدولى برفقة شريف إكرامى وعلى لطفى.