صور.. الزمالك يتعاقد مع حفيد شقيق الفنان صلاح عبد الله مواليد 2004

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد قطاع الناشئين بنادي الزمالك مع محمد هاني مهاجم فريق وادي دجلة مواليد 2004، وهو حفيد شقيق الفنان صلاح عبد الله، بعد متابعة جيدة من طارق يحيي عضو اللجنة الفنية بالزمالك. حفيد صلاح عبد الله يوقع للزمالك Advertisements

محمد هاني ناشىء الزمالك

محمد هاني ناشئي الزمالك مع طارق يحيي ويضع مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، خطة للنهوض بقطاع الناشئين للنادي من خلال تدعيمه بلاعبين متميزين، ليكونوا نواة للفريق الأول في المستقبل.

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