شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط الترسانة وفوز سيراميكا فى الجولة الأولى للمجموعة الثانية بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مباريات الأسبوع الأول للمجموعة الثانية "القاهرة والقناة" العديد من المفاجآت، على رأسها سقوط الترسانة على ملعبه أمام منتخب السويس بهدفين مقابل لا شيء في الخمس دقائق الأخيرة من عمر المباراة وهو ما أدى لشن عدد من الجماهير التي حضرت المباراة هجوما لاذعًا على مجلس إدارة الشواكيش الذى حضر اللقاء برئاسة طارق سعيد وعلى الجهاز الفني للفريق بقيادة علاء ميهوب خاصة بعد ظهور الفريق بشكل سيئ طوال أحداث اللقاء .

كما أسفرت باقى النتائج عن تحقيق سيراميكا كليوباترا فوزًا غاليًا على الداخلية بهدفين مقابل لا شىء أحرزهما شادى حسين، بينما تعادل القناة ونجوم المستقبل سلبيًا فى اللقاء الذى أقيم بينهما باستاد هيئة قناة السويس، فى الوقت الذى فاز فيه كوكاكولا على ملعبه باستاد الشرطة بالعباسية على النصر بهدف مقابل لا شىء، كما تعادل المريخ البورسعيدى بهدفين أمام الزرقا .

Advertisements

بهذه النتيجة احتل سيراميكا كليوباترا ومنتخب السويس صدارة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما حل كوكاكولا في المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط وبفارق الأهداف عن المتصدر.